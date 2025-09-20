Le chiese dell’Appenino piacentino come custodi di memoria | inaugurata la mostra fotografica

Alla Biffi Arte di Piacenza inaugurata la mostra «Custodi di memoria. Le chiese dell'Appennino piacentino fra oblio e identità». L'esposizione è realizzata con il supporto di Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli, Cai di Piacenza e il supporto della Diocesi di Piacenza-Bobbio e della Fondazione di.

