Ferrara, 20 settembre 2025 – Un modello di intervento su misura per migliorare la salute e l’autonomia di una popolazione di pazienti in costante crescita, quella delle persone colpite da infarto. Arriva dall’ Emilia-Romagna il progetto PIpELINe, che ha dimostrato come un percorso ambulatoriale gratuito e integrato nel contesto ospedaliero, dedicato alla prevenzione secondaria dopo l’infarto miocardico, sia in grado di ridurre in modo significativo la mortalità e le riospedalizzazioni, migliorando la qualità di vita e la capacità funzionale dei pazienti anziani. Secondo i dati pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine, a un anno dall’inizio del programma i pazienti seguiti con il modello PIpELINe hanno mostrato un calo del 43% di mortalità o nuovi ricoveri rispetto a chi ha ricevuto solo le raccomandazioni standard sulle corrette abitudini di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le buone pratiche salva-vita: “Infarto, abbattuta la mortalità”