L’e-Brt al giro di boa | Onda verde ai semafori puntuali come un tram

Bergamo. Sul volto di Liliana Donato la soddisfazione è visibile. “Lo abbiamo immaginato quando ancora lo spazio non c’era, ora lo stiamo costruendo”, confida il direttore generale di Atb. L’ e-Brt, il nuovo bus elettrico in corsia preferenziale che collegherà Bergamo e Verdellino via Dalmine, è pronto ad entrare nella fase decisiva. Dopo un’estate di lavori no stop l’impresa appaltatrice, la Vitali Spa, preme sull’acceleratore per rispettare le scadenze del Pnrr e mettere la prima corsa in servizio il 1° luglio 2026. La Roggia colleonesca è ormai intubata al 90% e, mentre gli operai sono ancora al lavoro al confine con Lallio per la presenza di un’interferenza imprevista, il cantiere si muove verso sud raggiungendo il 55% delle lavorazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

