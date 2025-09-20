Le aziende sottovalutano l' effetto dei licenziamenti sui lavoratori che restano
Roma, 20 settembre 2025 – In un contesto macroeconomico segnato da profonde incertezze, c’è la preoccupazione dei lavoratori per possibili licenziamenti: il 53% a livello globale - e il 37% degli italiani – teme, infatti, di essere coinvolto in esuberi entro un anno. La quasi totalità non si sente pronta ad affrontare l’eventuale ricerca di un nuovo impiego, sia dal punto di vista del network professionale, sia da quello delle competenze e delle capacità necessarie per candidarsi in una nuova posizione; 1 persona su 6 ritiene, inoltre, che questa ricerca potrebbe richiedere molto tempo (per il 24% degli italiani più di un anno). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Intoo, per 80% dipendenti aziende sottovalutano impatto licenziamenti su chi resta
