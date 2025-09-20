Le assise interparlamentari sono la via obbligata per rifondare la democrazia europea
Il principio della democrazia rappresentativa, che si fonda principalmente sul ruolo dei parlamenti o, più generalmente, delle assemblee legislative elettive, permea o meglio dovrebbe permeare i sistemi in vigore nei paesi membri dell'Unione europea, anche se prevale progressivamente quello che Juergen Habermas ha chiamato il «federalismo degli esecutivi», che mette in pericolo il processo di integrazione europea, perché in quel federalismo agisce la logica dell'unanimità e interviene la paralisi istituzionale che impedisce l'adozione di decisioni nell'interesse dei cittadini, che sono i depositari della sovranità popolare.
