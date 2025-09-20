"Mi sto mettendo a posto una garetta" (.) "io ho fatto invitare dal Consorzio i miei dieci migliori amici". La Procura di Perugia ha scosso il mondo degli appalti pubblici con un’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari un funzionario della Provincia di Perugia in pensione da pochi mesi, un dipendente del Consorzio di Bonifica Val di Chiana romana e Val di Peglia e un imprenditore di Chiusi (Siena). L’indagine, che ipotizza a vario titolo i reati di corruzione, falso ideologico indotto e turbata libertà degli incanti, ha visto scattare anche altre due misure cautelari meno severe. Un geometra di Ficulle è stato raggiunto dall’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, mentre per il titolare di un’impresa con sede a Perugia è scattato il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le 10 imprese ’amiche’ nella gara da 1 milione: "Ho inventato un sistema"