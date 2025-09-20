Lazio | Sarri ha riportato solidità in difesa ma manca la chimica offensiva
Roma 19 settembre 2025 - Siamo solo alla quarta di campionato, ma con un derby alle porte i primi nodi della stagione vengono al pettine. La Lazio di Maurizio Sarri è ancora un cantiere aperto, come quasi tutte le squadre di Serie A, arrivati solo alla quarta partita stagionale. La speranza era che la squadra non avesse dimenticato i dettami del tecnico a circa 16 mesi dalle sue dimissioni precedenti. Così però non è stato e la squadra sta ancora trovando i suoi automatismi. Le differenze con la squadra dello scorso anno sono evidenti e proprio per questo è semplice capire anche le difficoltà di queste prime uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lazio - sarri
Sarri Lazio, che bordata di Cassano: «Mi sembra Mazzarri due. E’ andato alla Lazio perché non aveva altre offerte»
Maurizio Sarri resta alla Lazio: il tecnico conferma l’impegno nonostante i vincoli sull’indice di liquidità
Bracconeri: “Mourinho ci ha vinto vincere un coppa non facile, la Lazio ha perso con il salmonari. Sarri è l’anticalcio e non ha…”
Esclusiva| Lazio-Roma, Rambaudi: "Sarri deve trovare la chiave giusta. Chi metto in porta?..." Continua qui https://ift.tt/FkVtTEy #laziopress #lazio Vai su Facebook
#Lazio, #Sarri con il dilemma #Rovella: #Cataldi in preallarme - X Vai su X
Lazio, Zaccagni: Con Sarri c'è entusiasmo. Sul mio futuro...; Lazio, Sarri: «A Como noi apatici e da Serie C, il club non mi ha chiesto l'Europa»; Sarri, nessun problema: controlli di routine in clinica, poi di nuovo in campo con la Lazio.
Lazio: Sarri ha riportato solidità in difesa, ma manca la chimica offensiva - Siamo solo alla quarta di campionato, ma con un derby alle porte i primi nodi della stagione vengono al pettine. Scrive msn.com
Lazio, allarme a centrocampo: Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele-Bashiru… - Lazio, allarme a centrocampo per i biancocelesti: il tecnico Maurizio Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele- Come scrive lazionews24.com