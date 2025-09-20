Lazio | Sarri ha riportato solidità in difesa ma manca la chimica offensiva

Roma 19 settembre 2025 - Siamo solo alla quarta di campionato, ma con un derby alle porte i primi nodi della stagione vengono al pettine. La Lazio di Maurizio Sarri è ancora un cantiere aperto, come quasi tutte le squadre di Serie A, arrivati solo alla quarta partita stagionale. La speranza era che la squadra non avesse dimenticato i dettami del tecnico a circa 16 mesi dalle sue dimissioni precedenti. Così però non è stato e la squadra sta ancora trovando i suoi automatismi. Le differenze con la squadra dello scorso anno sono evidenti e proprio per questo è semplice capire anche le difficoltà di queste prime uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

