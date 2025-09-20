Lazio-Roma Sarri | Dobbiamo lottare per il nostro popolo

Cdn.ilfaroonline.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 settembre 2025 – Maurizio Sarri non gira attorno alle parole alla vigilia del derby. “ Il derby è il derby, è una delle partite più sentite in tutto il mondo. È una sfida tra due popoli che si odiano dal punto di vista sportivo, io voglio solo che la mia squadra lotti per il nostro popolo ”. La ferita che brucia. “ Ne ho giocati 6, ma mi ricordo solo quello perso, avevo quasi vergogna a tornare nel centro sportivo ”, ammette Sarri. “ Il derby è una partita in cui se non fai tutto quello che devi fare rischi di deludere un popolo. E se succede te lo senti addosso: questo deve essere stampato nei nostri cervelli; non dobbiamo sbagliare niente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Sarri: 'Ricordo solo il derby che ho perso'; Lazio-Roma, Sarri: Dobbiamo lottare per il nostro popolo; Sarri carica la Lazio prima del derby: Dobbiamo lottare per il nostro popolo. Castellanos è più avanti, Rovella valutiamo.

lazio roma sarri dobbiamoSarri pre Lazio Roma: «Incrocio importante per noi. Ecco cosa dobbiamo fare» - Le parole Dopo il ko contro il Sassuolo, la Lazio si concentra già sul derby della Capitale, la partita più sentita dell’anno. Segnala lazionews24.com

lazio roma sarri dobbiamoSarri: “Dobbiamo lottare per la nostra gente. Pedro giocherà, Rovella da valutare” - Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, anche il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha risposto alle doman ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Roma Sarri Dobbiamo