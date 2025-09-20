Lazio-Roma Sarri | Dobbiamo lottare per il nostro popolo

Roma, 20 settembre 2025 – Maurizio Sarri non gira attorno alle parole alla vigilia del derby. “ Il derby è il derby, è una delle partite più sentite in tutto il mondo. È una sfida tra due popoli che si odiano dal punto di vista sportivo, io voglio solo che la mia squadra lotti per il nostro popolo ”. La ferita che brucia. “ Ne ho giocati 6, ma mi ricordo solo quello perso, avevo quasi vergogna a tornare nel centro sportivo ”, ammette Sarri. “ Il derby è una partita in cui se non fai tutto quello che devi fare rischi di deludere un popolo. E se succede te lo senti addosso: questo deve essere stampato nei nostri cervelli; non dobbiamo sbagliare niente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it