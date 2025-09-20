Non è stata una settimana semplice per Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri, costretti a fare i conti con i tanti dubbi di formazione in vista del derby di domani. Roma e Lazio arrivano alla sfida con problemi diversi ma ugualmente delicati. Emergenza in mezzo per la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in casa biancoceleste si teme un’emergenza a centrocampo. Nicolò Rovella si è allenato ieri con il gruppo, ma le sensazioni non sono incoraggianti: il centrocampista deve nuovamente convivere con un principio di pubalgia, ricomparso durante gli impegni con la Nazionale. La rifinitura odierna sarà decisiva per valutarne la disponibilità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio-Roma, Rovella a rischio per il derby: si ferma anche Dele-Bashiru