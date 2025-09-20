Lazio-Roma probabili formazioni | Celik dal 1? Rensch sulla destra

La quarta giornata di campionato ha emesso i primi verdetti con la vittoria del Cagliari a Lecce e quella del Bologna contro il Genoa. Gli occhi sono però tutti puntati sul derby della Capitale tra Lazio e Roma, che si disputerà domani allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 12.30. Giallorossi che cercheranno di ritrovare la vittoria dopo il ko con il Torino, provando ad infliggere la terza sconfitta in quattro partite ai biancocelesti. Lazio-Roma, le probabili formazioni. Per questo derby all’ora di pranzo, nel 3-4-2-1 di Gasperini dovrebbe essere ancora Ferguson ad agire da unico terminale offensivo, mentre alle sue spalle la certezza è rappresentata da Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lazio-Roma, probabili formazioni: Celik dal 1?, Rensch sulla destra

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Lazio-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

AS Roma. . LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Press conference ahead of Lazio v Roma Vai su Facebook

Lazio-Roma, le ultime dai campi: Sarri ritrova Castellanos. Gasp, dubbio El Shaarawy; Lazio-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e arbitro; Probabili formazioni Lazio-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Pedro, Cancellieri, Dybala, Ferguson e Dovbyk.

Lazio-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e arbitro - L'attesa è finita, domenica Lazio e Roma si sfidano nel primo derby della stagione, valido per la quarta giornata di Serie A. Come scrive msn.com

Lazio-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv - Roma • Data: domenica 21 settembre 2025 • Orario: 12:30 • TV/Streaming: DAZN • Luogo: Roma • Stadio: Stadio Olimpico Lazio- Si legge su sport.virgilio.it