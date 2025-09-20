Lazio-Roma primo derby di Gasperini | nove anni dopo l’ultima vittoria giallorossa in casa della Lazio

Nove anni fa, nel 2016, il mondo calcistico viveva eventi destinati ad entrare nella storia: la consegna del quinto pallone d’oro a Lionel Messi, l’arrivo di Pep Guardiola al Manchester City, quello di Infantino a capo della FIFA, la scomparsa del leggendario ed iconico Johan Cruijff, fino ad arrivare alla splendida ed incredibile vittoria della Premier League da parte del Leicester, guidato dal nostro Claudio Ranieri. Ma per ogni tifoso romanista, il 2016 rappresenta anche l’anno dell’ultimo derby vinto dalla Roma in casa della Lazio, la seconda squadra della capitale, ospite nella città eterna dal 1900. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lazio-Roma, primo derby di Gasperini: nove anni dopo l’ultima vittoria giallorossa in casa della Lazio

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Lazio-Roma: il piano sicurezza del derby. Droni in volo, allerta per l'arrivo di ultras stranieri https://ift.tt/PnpdTc7 - X Vai su X

Esclusiva| Lazio-Roma, Rambaudi: "Sarri deve trovare la chiave giusta. Chi metto in porta?..." Continua qui https://ift.tt/FkVtTEy #laziopress #lazio Vai su Facebook

Lazio-Roma, Pedro: «Il derby è una partita speciale, si gioca solo per la gente. Sarri? Per noi è un regalo averlo come allenatore»; Per Gasperini sarà il primo derby di Roma: Daremo il massimo, con Sarri c'è grande rispetto; Roma si prepara al primo derby dell’anno, scatta il piano sicurezza.

Lazio-Roma, il pronostico di DDD: Sarri contro Gasperini, derby da Under? - Roma, il Pronostico di DDD del Derby della Capitale: info partita, probabili formazioni, dove vedere la sfida in TV e in Streaming ... Secondo msn.com

Lazio, il derby come crocevia? Lotito torna allo stadio per sostenere Sarri e la squadra - Lotito torna allo stadio per sostenere Sarri e la squadra per la super sfida contro la Roma La stagione della SS Lazio è iniziata in salita: due sconfitte nelle prim ... Da lazionews24.com