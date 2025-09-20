Lazio-Roma piano di sicurezza tecnologico e senza precedenti
Il derby della Capitale non si gioca solo in campo. A due giorni dalla sfida tra Lazio e Roma, l’attenzione delle autorità è concentrata soprattutto sull’ordine pubblico, con un dispositivo di sicurezza imponente e innovativo dopo i gravi scontri che avevano segnato la stracittadina del 13 aprile scorso. I droni come occhi dall’alto. Come riporta Adnkronos, la sorveglianza aerea rappresenterà uno dei punti chiave del piano. Droni ad alta quota saranno in azione insieme agli elicotteri del reparto volo, così da garantire una visuale completa e costante sulle principali direttrici percorse dalle tifoserie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
