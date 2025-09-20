Ha bisogno di tornare subito alla vittoria la Roma, in modo da dimenticare la sconfitta casalinga contro il Torino, che ha segnato un passo indietro dopo le prime due giornate di campionato. Migliore occasione non potrebbe esserci per la formazione di Gasperini, che domani, alle ore 12.30, affronterà la Lazio in un derby già molto importante per il morale dei giallorossi. I convocati della Roma. In questi giorni ci sono stati due grandi dubbi per il tecnico della Roma, a causa delle precarie condizioni sia di Wesley sia di Hermoso. Come dimostrato dai convocati di Gasperini, il laterale brasiliano non sarà a disposizione per il derby, non avendo recuperato dopo i problemi gastrointenstinali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio-Roma, i convocati di Gasperini: assente Wesley, la decisione su Hermoso