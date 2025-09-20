Lazio-Roma Gasperini in conferenza stampa | Ricaduta per Wesley Pellegrini va recuperato
Obiettivo della Roma quello di rialzarsi subito dopo la brutta sconfitta interna contro il Torino, e quale miglior occasione del derby della capitale per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Domani all’ Olimpico, alle 12:30, l’ennesima stracittadina che mette in palio molto più dei tre punti, un predominio cittadino che nessuna delle due squadre vuole lasciare alla rivale. Anche la Lazio vuole rialzare la testa dopo il ko sul campo del Sassuolo, e chi perde dunque rischia un impatto emotivo negativo non da poco. Segui LIVE dalle 13:45 la conferenza stampa pre gara di Gasperini su SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Gasperini: "I derby si vincono, non si pareggiano. La Lazio? Ha un'ottima formazione" - Il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa in vista del derby della Capitale, in programma domani alle ore 1
