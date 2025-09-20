Ha preso il via nei giorni scorsi un’importante iniziativa volta a rafforzare la sicurezza nei cantieri edili del territorio di Monza, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative vigenti. Sono iniziati i primi controlli congiunti di polizia locale (Ufficio presidio quartieri) e rappresentanti sindacali, segnando l’avvio operativo di un progetto nato da un protocollo d’intesa e un accordo di collaborazione sottoscritti nei mesi scorsi tra istituzioni. Fortemente voluta dall’amministrazione comunale, insieme alle rappresentanze sindacali territoriali e ad Ats Brianza, l’iniziativa punta a promuovere una cultura della prevenzione e a consolidare la vigilanza partecipata nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoro, allarme sicurezza. Cantieri edilizi ai raggi X