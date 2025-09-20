Lavori nel ponte sul Lambro cambia la viabilità | i divieti e le chiusure

A partire dalla giornata di lunedì 22 settembre e per tutta la settimana operai e tecnici saranno al lavoro sul ponte di via Trento e Trieste a Carate Brianza, lungo la Sp 6. Il ponte, meglio conosciuto come ponte di Realdino, fra i più grandi tra quelli gestiti dalla provincia, sarà sottoposto a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Via Falcinello, cantiere sotto accusa. “Chiarezza sulla fine dei lavori, lo stop al ponte crea gravi disagi”

Sicurezza stradale, due giorni di lavori alle barriere sul ponte: modifiche alla viabilità

Ponte dello Scout, il punto sui lavori al deviatore Marecchia tra Comune, Regione e ambientalisti

Sesto San Giovanni, chiuso per tre giorni il ponte sul Lambro per lavori; Il nuovo studentato da 200 posti a Milano: prezzi da 460 euro per le stanze singole; Milano | Ponte Lambro – Cantiere Monzino e Ucelli di Nemi: giugno 2025.

Partiti i lavori al ponte stop al transito delle auto via libera a bici e pedoni - Il cantiere del ponte sul fiume Lambro è stato aperto ieri ( nella foto a destra) e oggi partiranno i lavori di consolidamento dell’infrastruttura che è chiusa alle auto, mentre è garantito un passagg ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Ponte Lambro, tragedia lungo i binari: morto travolto da treno. Disagi e cancellazioni sulla Asso-Milano - Ponte Lambro (Como), 15 luglio 2025 – Mattina di disagi oggi, martedì 15 luglio, lungo la linea ferroviaria tra Asso e Milano. ilgiorno.it scrive