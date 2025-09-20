Lavoratori in nero e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza | nei guai quattro aziende e i loro titolari

Nelle giornate del 17 e 18 settembre 2025, i militari del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Sondrio e del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro di Milano, supportati dall’Arma territoriale locale, hanno effettuato un’attività ispettiva di vigilanza nei confronti delle aziende del settore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

