Laver Cup 2025 | Flavio Cobolli cede a Joao Fonseca primo punto del Resto del Mondo

Il primo punto della propria Laver Cup il Team World lo realizza nel terzo match, cioè quello d’apertura della sessione serale a San Francisco (dove le ore di fuso orario rispetto all’Italia sono nove, e perciò inizia quando da noi sono le 4:00). A ottenerlo Joao Fonseca: il brasiliano batte Flavio Cobolli per 6-4 6-3, e al capitolino un paio di occasioni per indirizzare diversamente questo match mancano. Nel primo set l’abbrivio iniziale cerca di averlo Fonseca, che tenta di portare dalla sua parte il Chase Center che, al solito, risponde bene in termini di vendite dei biglietti. Eppure il primo break lo trova Cobolli, che dopo aver annullato due palle dell’1-3 va a propria volta sul 3-2 grazie a un gran game che vince a 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laver Cup 2025: Flavio Cobolli cede a Joao Fonseca, primo punto del Resto del Mondo

In questa notizia si parla di: laver - flavio

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Joao Fonseca, Laver Cup 20-09-2025 ore 04:00

L’ingresso di Cobolli alla Laver Cup 2025! Forza Flavio, porta in alto i colori dell’Italia #LaverCup #Cobolli #EurosportTennis - X Vai su X

Laver Cup San Francisco 2025 Flavio Cobolli farà il suo esordio assoluto nella Laver Cup nella giornata di venerdì 19 settembre. Anche l’Italia sarà rappresentata in questa competizione con Flavio Cobolli presente per Team Europe, guidato da Yanni Vai su Facebook

Fonseca si prende la rivincita su Cobolli: suo il primo punto per Team World; Laver Cup 2025: Flavio Cobolli cede a Joao Fonseca, primo punto del Resto del Mondo; Laver Cup 2025: programma, orari, giocatori, formato, e dove vedere l'evento in diretta | Tennis.

Laver Cup 2025: Flavio Cobolli cede a Joao Fonseca, primo punto del Resto del Mondo - Il primo punto della propria Laver Cup il Team World lo realizza nel terzo match, cioè quello d'apertura della sessione serale a San Francisco (dove le ... Lo riporta oasport.it

Laver Cup 2025, Cobolli scommette con Ruud: “Mi faccio biondo se vinciamo noi e la Roma” - Laver Cup 2025: Flavio Cobolli e Casper Ruud protagonisti di una scommessa. Come scrive spaziotennis.com