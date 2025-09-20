Laver Cup 2025 | Europa avanti 3-1 dopo la prima giornata Alcaraz debutta in doppio

Si è conclusa la prima giornata di Laver Cup a San Francisco. Il Team Europe mette già buone basi per quel che verrà nei prossimi due giorni: 3-1 il punteggio, considerando che nel primo giorno si assegna un punto a match. Nel secondo, invece, questi saranno due e nel terzo tre. Casper Ruud – Reilly Opelka 6-4 7-6(4) Opelka serve, ma per certi versi non punge (9 ace), Ruud è molto più solido (26-9 per vincenti-errori gratuiti contro 22-23), serve con l’88% di punti vinti sulla prima e porta a casa il match d’esordio della Laver Cup 2025. L’unico game in cui il norvegese ha problemi è il secondo, dovendo annullare due palle break, ma è lui a scappare via sul 3-2, nell’unico momento di passaggio a vuoto di Opelka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laver Cup 2025: Europa avanti 3-1 dopo la prima giornata, Alcaraz debutta in doppio

