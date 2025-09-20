Lava e asciuga nel giro di poche ore | la lavasciuga Candy Smart Pro oggi è scontata del 15%

Chi è alla ricerca di una soluzione pratica per la gestione del bucato in spazi contenuti trova nella Candy Smart Pro Inverter Lavasciuga Slim 6+4 Kg una proposta interessante, ora disponibile su Amazon a circa 340 euro, con uno sconto che rende l’acquisto ancora più accessibile. L’offerta riguarda un modello che si distingue per dimensioni compatte e una serie di accorgimenti tecnici pensati per rispondere alle esigenze di chi vive in ambienti domestici dove ogni centimetro conta. Prendilo al volo con prezzo scontato Dimensioni compatte, praticità garantita. Uno degli aspetti che colpisce maggiormente di questa lavasciuga è la profondità ridotta a soli 45 centimetri, una caratteristica che la rende facilmente collocabile anche in spazi stretti, senza dover rinunciare a funzionalità avanzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: lava - asciuga

Dreame H12 Pro: aspira, lava e asciuga i pavimenti in un solo passaggio (ora in sconto)

Ormai non c’è più limite alla decenza: famoso influencer lava la galline e le asciuga con un phon costosissimo!

Ormai non c’è più limite alla decenza: famoso influencer lava la galline e le asciuga con un phon costosissimo!

PROMO HISENSE ? Lava-asciuga 9kg / 6kg | Super SIlenzioso | Lavaggio rapido in 15 minuti e modalità Vapore + 110 cialde BORBONE + 1 Scudetto del napoli con la stampa delle firme dei calciatori a soli 349€ Promo valida fino al 14 Settembre e fino ad Vai su Facebook

Le lavasciuga sono la miglior soluzione 2-in-1 per chi ha poco spazio in casa e tempo. Qui trovi i modelli migliori; Deebot T80 Omni: robot che pulisce (davvero) senza chiederci nulla; Pioggia di novità da Hisense all'IFA 2024: dal TV da 40mila zone fino al frigorifero più capiente. Il giro del padiglione.

Lava, asciuga e si comanda dallo smartphone: la lavasciuga smart di Candy è in offerta per poche ore - Con una capacità di lavaggio di 9 kg e di asciugatura di 6 kg, questo elettrodomestico si rivolge alle famiglie numerose o a chi necessita di una soluzione versatile e completa. Riporta quotidiano.net