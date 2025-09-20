Lautaro Inter verso la sfida contro il Sassuolo sono queste le sue condizioni! Titolarità a rischio?

Lautaro Inter, non è al meglio: il Corriere dello Sport conferma i dubbi sul suo impiego da titolare contro il Sassuolo. Le ultime. Alla vigilia di Inter-Sassuolo, i riflettori restano puntati sulle condizioni di Lautaro Martinez, capitano e leader offensivo dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente l’attaccante argentino sarà della partita. «Lautaro in bilico», titola il quotidiano, confermando le sensazioni negative emerse negli ultimi giorni. Il problema alla schiena che lo aveva già frenato prima della trasferta di Champions League contro l’Ajax non è stato ancora completamente superato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, verso la sfida contro il Sassuolo sono queste le sue condizioni! Titolarità a rischio?

