Lautaro Inter, buone notizie per Chivu! Il capitano è recuperato e si allena in gruppo: sarà a disposizione contro il Sassuolo. Arrivano segnali positivi da Appiano Gentile a poche ore dalla sfida di campionato tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A. Come riferisce Sky Sport, Lautaro Martinez ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni durante la rifinitura della vigilia, lasciandosi alle spalle i problemi fisici che lo avevano limitato negli ultimi giorni. Il capitano nerazzurro, 28 anni, era stato costretto a partire dalla panchina ad Amsterdam contro l’Ajax, a causa di un fastidio alla schiena che aveva fatto scattare l’allarme nello staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, arrivano buone notizie per Chivu! Il capitano torna in gruppo alla vigilia del match conto il Sassuolo