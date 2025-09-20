Lautaro è guarito | col Sassuolo ci sarà E in porta va l' altro Martinez
Il Toro è recuperato dal problema alla schiena, il tecnico deciderà se partire ancora con Pio Esposito-Thuram o affiancare subito l'argentino a Marcus. In porta possibile debutto per Josip al posto di Sommer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lautaro - guarito
Lautaro Martinez sarà quasi certamente assente contro l'Ajax in Champions League L'allenatore dei lancieri, John Heitinga, ha commentato in conferenza stampa con stupore la notizia Aggiungendo che, comunque, chi giocherà al posto del capitano ne Vai su Facebook