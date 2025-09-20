Lautaro è guarito | col Sassuolo ci sarà E in porta va l' altro Martinez

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Toro è recuperato dal problema alla schiena, il tecnico deciderà se partire ancora con Pio Esposito-Thuram o affiancare subito l'argentino a Marcus. In porta possibile debutto per Josip al posto di Sommer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lautaro 232 guarito col sassuolo ci sar224 e in porta va l altro martinez

© Gazzetta.it - Lautaro è guarito: col Sassuolo ci sarà. E in porta va l'altro Martinez

In questa notizia si parla di: lautaro - guarito

Cerca Video su questo argomento: Lautaro 232 Guarito Sassuolo