Il Toro è recuperato dal problema alla schiena, il tecnico deciderà se partire ancora con Pio Esposito-Thuram o affiancare subito l'argentino a Marcus. In porta possibile debutto per Josip al posto di Sommer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro è guarito: col Sassuolo ci sarà. E in porta va l'altro Martinez