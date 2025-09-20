Laureati in lettere ed economia | il tessile guarda ad altri settori
IL CORSO. Mancano periti, ma le figure «ibride» sono essenziali per innovare. In Università presentata la 10a edizione del master dedicato alla filiera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: laureati - lettere
All'epoca una liceale che come me non veniva da una famiglia di laureati non aveva la minima idea di quali fossero le facoltà esistenti. Si andava completamente alla cieca e io non ero da meno. La facoltà che scelsi inizialmente fu Lettere e la scelsi per dei m Vai su Facebook
Laureati in lettere ed economia: il tessile guarda ad altri settori.
Laureati in lettere ed economia: il tessile guarda ad altri settori - Ci sono i laureati in lettere, ma c’è anche chi viene dal mondo dell’economia, del marketing, dell’ingegneristica e della comunicazione. Come scrive ecodibergamo.it
Primi laureati corso triennale Unifi in design, tessile e moda - Prima cerimonia di laurea oggi del corso triennale in design, tessile e moda, istituito nel 2022 dall'Ateneo fiorentino alla Fondazione Pin - Riporta ansa.it