Laureati in lettere ed economia | il tessile guarda ad altri settori

Ecodibergamo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CORSO. Mancano periti, ma le figure «ibride» sono essenziali per innovare. In Università presentata la 10a edizione del master dedicato alla filiera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

laureati in lettere ed economia il tessile guarda ad altri settori

© Ecodibergamo.it - Laureati in lettere ed economia: il tessile guarda ad altri settori

In questa notizia si parla di: laureati - lettere

Laureati in lettere ed economia: il tessile guarda ad altri settori.

laureati lettere economia tessileLaureati in lettere ed economia: il tessile guarda ad altri settori - Ci sono i laureati in lettere, ma c’è anche chi viene dal mondo dell’economia, del marketing, dell’ingegneristica e della comunicazione. Come scrive ecodibergamo.it

Primi laureati corso triennale Unifi in design, tessile e moda - Prima cerimonia di laurea oggi del corso triennale in design, tessile e moda, istituito nel 2022 dall'Ateneo fiorentino alla Fondazione Pin - Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Laureati Lettere Economia Tessile