Laura Villars è la prima donna a candidarsi alla presidenza della FIA | Voglio renderla più democratica e trasparente Il motorsport ha bisogno di innovazione

Si terranno in Uzbekistan a Dicembre le elezioni del nuovo presidente della FIA. Sembrava dovesse trattarsi di un vero e proprio duello tra l’attuale presidente, Mohammed Ben Sulayem ed il candidato Tim Mayer, organizzatore di eventi sportivi ed ex commissario FIA. Tuttavia questa settimana il mondo dei motori è stato sorpreso da una nuova candidatura, quella di Laura Villars. La 28enne italo-svizzera residente a Ginevra è la prima donna nella storia a candidarsi per un ruolo così prestigioso come quello di presidente della FIA. L’elvetica, impegnata ora come pilota nel Campionato Ligier European Series, ha avuto esperienze anche in Formula 4 e nel Ferrari Challenge, portando avanti al tempo stesso la sua carriera da imprenditrice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laura Villars è la prima donna a candidarsi alla presidenza della FIA: “Voglio renderla più democratica e trasparente. Il motorsport ha bisogno di innovazione”

In questa notizia si parla di: laura - villars

Chi è Laura Villars, la pilota che a 28 anni può diventare la prima presidente donna della FIA

Laura Villars si candida alla presidenza Fia: è la prima donna nella storia

Da pilota a possibile presidente FIA: chi è Laura Villars, la donna che potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori

F1, Laura Villars prima donna candidata alla presidenza FIA: "Serve una nuova energia" #SkyMotori #F1 #Formula1 #FIA - X Vai su X

La 28enne svizzera Laura Villars è la prima donna a candidarsi a presidente della FIA e lo fa con un messaggio forte, soprattutto dalle parti della Toscana. Contenta lei, noi non abbiamo nulla da obiettare, direi. Vai su Facebook

Laura Villars è la prima donna a candidarsi alla presidenza della FIA: “Voglio renderla più democratica e trasparente. Il motorsport ha bisogno di innovazione”; Laura Villars si candida alla presidenza Fia | è la prima donna nella storia; Da pilota a possibile presidente FIA | chi è Laura Villars la donna che potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori.

Laura Villars è la prima donna a candidarsi alla presidenza della FIA: “Voglio renderla più democratica e trasparente. Il motorsport ha bisogno di innovazione” - Si terranno in Uzbekistan a Dicembre le elezioni del nuovo presidente della FIA. Secondo oasport.it

F1, Laura Villars prima donna candidata alla presidenza FIA: "Serve una nuova energia" - Laura Villars, pilota svizzera di 28 anni e prima donna nella storia a candidarsi alla presidenza della FIA, ha annunciato la sua candidatura per le elezioni del 12 dicembre 2025, sfidando l'attuale p ... Si legge su sport.sky.it