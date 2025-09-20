L' attualità di Ruffilli Come riformare il sistema italiano? Il grande politologo può insegnare ancora molto

E' fin troppo facile constatare come tutti i leader che si sono alternati al potere negli ultimi decenni abbiano cercato di incidere sul funzionamento istituzionale del nostro paese. Si tratta di u.

L'attualità di Ruffilli. Come riformare il sistema italiano? Il grande politologo può insegnare ancora molto - Il senatore e consigliere di De Mita auspicava una razionalizzazione del sistema istituzionale perché era consapevole del “vero problema” che si trovava – e si trova – ad affrontare lo Stato rappresen ... Segnala ilfoglio.it