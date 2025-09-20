L' atletica italiana ancora più giovane verso il record
I risultati ottenuti dalla squadra a azzurra Tokyo certificano la costante crescita del movimento con risultati in tutto e per tutto simili nientemeno all'edizione record dei Mondiali di trent'anni fa a Goteborg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Atletica. L’allieva Beatrice Stagnaro è la numero uno italiana nel lancio del disco
Kelly Doualla, il nuovo talento dell’atletica italiana: a 15 anni corre i 100 metri in 11?. A scuola è una studentessa modello. I docenti: “Esempio per i compagni”
Tanti i successi dell’atletica italiana nel mondo: Bertelli è oro under 23 agli Europei. Scotti eguaglia il record italiano di Sito
Mondiali: Palmisano ritirata nella 20 km #Tokyo2025 La marciatrice azzurra si ferma al 12esimo chilometro dopo essere rimasta nel gruppo di testa fino al nono
Che capolavoro Andrea! Sei il primo uomo azzurro sul podio del triplo ai Mondiali outdoor!
Mattia Furlani chi è il ragazzo che vola più lontano di tutti.
Sioli supera il giovane Tamberi: è nato un (altro) fenomeno, che ora sogna Tokyo - Matteo Sioli prosegue nel suo 2025 stellare e stampa un nuovo primato personale negli Europei U23, un 2,30 che gli vale la medaglia d’oro. Riporta corrieredellosport.it