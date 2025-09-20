L' atleta Furlani medaglia d' oro Mondiali atletica di Tokyo torna in Italia l’arrivo a Fiumicino – Il video
(Agenzia Vista) Fiumicino, 20 settembre 2025 Mattia Furnali, medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Tokyo e membro del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Mattia Furlani ha vinto l’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica - Il saltatore italiano Mattia Furlani, 20 anni, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica leggera nel salto in lungo, con un salto di 8,39 metri. Secondo ilpost.it