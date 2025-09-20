Latina omicidio Campo Boario | fermata una donna aveva lavorato come badante per la vittima
(Adnkronos) – Una donna è stata fermata in relazione all'omicidio di una 63enne avvenuto giovedì a Latina. La donna aveva lavorato saltuariamente, per pochi mesi, come badante in casa della vittima. I poliziotti della Squadra Mobile, intervenuti nell’abitazione in via Muzio Scevola insieme agli specialisti della Polizia Scientifica e al pm Martina Taglione, hanno sentito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: latina - omicidio
Latina, arrestato automobilista 49enne che ha travolto tre ragazzini, uccidendone uno: indagato per omicidio stradale e omissione soccorso
Latina, donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio
#Latina Fermata una donna per l'omicidio della 63enne trovata ieri accoltellata nel suo appartamento: si tratterebbe dell'ex badante. Nella notte la polizia ha ascoltato testimoni e compiuto accertamenti che hanno consentito di raccogliere "gravi indizi di colp - X Vai su X
Trovata morta con la casa a soqquadro, giallo a Campo Boario a #Latina. Il cadavere di una donna di 63 anni nel sangue, la scoperta della badante. Indaga la Polizia, non si esclude l'omicidio Vai su Facebook
Latina, fermata una donna per l'omicidio a Campo Boario; Giallo della donna disabile uccisa a Latina: l'omicidio a coltellate in casa, mistero sulla dinamica; Latina, omicidio a Campo Boario: la polizia ferma una donna per il delitto della 63enne.
Latina, omicidio a Campo Boario: fermata l’ex badante di Antonietta Rocco - Svolta nel caso dell'omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne trovata senza vita nella sua abitazione nel quartiere popolare di Campo ... Lo riporta latinapress.it
Svolta nelle indagini sull’omicidio a Latina, fermata una donna - Latina – Svolta nelle indagini a Latina sull’omicidio della donna trovata morta all’interno della sua abitazione nel quartiere popolare ... Da ilpuntoamezzogiorno.it