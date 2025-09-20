Latina omicidio Campo Boario | fermata una donna aveva lavorato come badante per la vittima

(Adnkronos) – Una donna è stata fermata in relazione all'omicidio di una 63enne avvenuto giovedì a Latina. La donna aveva lavorato saltuariamente, per pochi mesi, come badante in casa della vittima. I poliziotti della Squadra Mobile, intervenuti nell’abitazione in via Muzio Scevola insieme agli specialisti della Polizia Scientifica e al pm Martina Taglione, hanno sentito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it