Latina l’ex badante fermata per l’omicidio di Antonietta Rocco | cosa hanno scoperto gli inquirenti
Omicidio Antonietta Rocco, fermata 53enne di Latina che per alcuni mesi aveva lavorato come badante. È stata fermata con l’ accusa di omicidio l’ex badante di Antonietta Rocco, la sessantatreenne trovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere popolare di Campo Boario a Latina. La donna, una 53enne italiana incensurata, aveva lavorato solo per alcuni mesi nell’appartamento della vittima, che soffriva di una grave patologia invalidante. Il procuratore aggiunto Luigia Spinelli ha parlato di un delitto «efferato e crudele», sottolineando la violenza del colpo inferto alla gola, con un’arma particolarmente affilata, forse un machete, che però non è stata ancora ritrovata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
