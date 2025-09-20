Latina | la presunta omicida di Antonietta Rocco è l' ex badante

Feedpress.me | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ una donna, che per pochi mesi aveva saltuariamente svolto le mansioni di badante in casa della vittima, la presunta omicida di Antonietta Rocco, la 63enne trovata ieri cadavere nel suo appartamento di via Muzio Scevola, nel popolare quartiere di Campo Boario a Latina. Alla Polizia di Stato sono bastate meno di 24 ore per risolvere il "giallo". I poliziotti della Squadra mobile si sono immediatamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

latina la presunta omicida di antonietta rocco 232 l ex badante

© Feedpress.me - Latina: la presunta omicida di Antonietta Rocco è l'ex badante

In questa notizia si parla di: latina - presunta

Donna uccisa con machete, polizia Latina: "Presunta killer ex badante vittima"

VIDEO | Omicidio di Antonietta Rocco, il vicequestore Lodeserto: “Un delitto efferato”; Omicidio di Antonietta Rocco a Latina, fermata l'ex badante per gravi indizi ma si indaga sul movente; Antonietta Rocco uccisa a colpi di machete dalla ex badante 52enne VIDEO.

latina presunta omicida antoniettaLatina: la presunta omicida di Antonietta Rocco è l'ex badante - E’ una donna, che per pochi mesi aveva saltuariamente svolto le mansioni di badante in casa della vittima, la presunta omicida di Antonietta Rocco, la 63enne ... Si legge su msn.com

latina presunta omicida antoniettaAntonietta Rocco uccisa a colpi di machete dalla ex badante 52enne VIDEO - È una 52enne incensurata di Latina la presunta killer della 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, Antonietta Rocco. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Presunta Omicida Antonietta