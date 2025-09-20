Latina | la presunta omicida di Antonietta Rocco è l' ex badante
E’ una donna, che per pochi mesi aveva saltuariamente svolto le mansioni di badante in casa della vittima, la presunta omicida di Antonietta Rocco, la 63enne trovata ieri cadavere nel suo appartamento di via Muzio Scevola, nel popolare quartiere di Campo Boario a Latina. Alla Polizia di Stato sono bastate meno di 24 ore per risolvere il "giallo". I poliziotti della Squadra mobile si sono immediatamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Donna uccisa con machete, polizia Latina: "Presunta killer ex badante vittima"
