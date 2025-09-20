Latina ex badante fermata per il delitto della 63enne di Campo Boario

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una svolta improvvisa smuove il caso di via Muzio Scevola a Latina: gli investigatori hanno bloccato una donna che in passato aveva assistito, seppur saltuariamente, la vittima sessantatreenne. Le forze dell’ordine ipotizzano un collegamento decisivo tra la sospettata e l’assassinio consumato giovedì. Le prime mosse degli investigatori Quando il personale della Squadra Mobile ha varcato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

latina ex badante fermata per il delitto della 63enne di campo boario

© Sbircialanotizia.it - Latina, ex badante fermata per il delitto della 63enne di Campo Boario

In questa notizia si parla di: latina - badante

Latina, donna trovata morta in casa: l’allarme lanciato dalla badante e la pozza di sangue nel letto

Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante

Latina, 63enne trovata morta in casa dalla badante: per il pm è omicidio

Latina, 63enne trovata morta in casa: fermata ex badante; Omicidio di Antonietta Rocco a Latina, fermata l'ex badante per gravi indizi ma si indaga sul movente; Omicidio Latina, la donna fermata è ex badante della vittima.

latina ex badante fermataDonna uccisa a Latina, fermata l'ex badante - La 63enne ritrovata accoltellata alla gola nel suo letto (ANSA) ... Scrive ansa.it

latina ex badante fermataDelitto a Latina. Signora 63enne accoltellata nel suo letto, fermata la sua ex badante - L'omicidio della 63enne trovata ieri accoltellata nel suo letto nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Ex Badante Fermata