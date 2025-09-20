Latina ex badante fermata per il delitto della 63enne di Campo Boario
Una svolta improvvisa smuove il caso di via Muzio Scevola a Latina: gli investigatori hanno bloccato una donna che in passato aveva assistito, seppur saltuariamente, la vittima sessantatreenne. Le forze dell’ordine ipotizzano un collegamento decisivo tra la sospettata e l’assassinio consumato giovedì. Le prime mosse degli investigatori Quando il personale della Squadra Mobile ha varcato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
