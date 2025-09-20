Latina donna uccisa con machete a Campo Boario | fermata la ex badante
È stata uccisa con un grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, Antonietta Rocco, la 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, a Latina. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenuta dalla procuratrice aggiunta Luigia Spinelli. Gli investigatori non hanno ancora trovato l’arma del delitto, ma i segni riscontrati sul corpo della vittima sono molto estesi e profondi. Ad avere ucciso la donna sarebbe stata una 52enne incensurata di Latina che in passato ha svolto il ruolo di badante della vittima. L’indagata si sarebbe presa cura in passato, per un tempo limitato, della 63enne, ipovedente e con difficoltà motorie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
