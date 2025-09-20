Latina 63enne uccisa da ex badante | le immagini del luogo del delitto

Una donna di 52 anni, ex badante della vittima, è stata fermata per l’omicidio a Latina di Antonietta Rocco, 63 anni, che sarebbe stata colpita con un machete. Nelle immagini, il luogo dove è stato compiuto il delitto, l’abitazione della vittima, in via Muzio Scevola nel quartiere popolare di Campo Boario. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

