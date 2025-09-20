Latina 63enne trovata morta in casa | fermata una donna

La polizia di Stato di Latina ha eseguito il fermo di una donna, gravemente indiziata dell’omicidio di una 63enne trovata ieri senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere popolare di Campo Boario. A ritrovare il corpo della donna è stata la sua badante che, dopo aver visto il corpo della 63enne in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine. Ieri, la pm Martina Taglione ha confermato che la 63enne è stata vittima di un omicidio, parlando di “lesioni importanti” riscontrate sul corpo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

