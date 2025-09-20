Latina 63enne trovata morta in casa | fermata una donna
La polizia di Stato di Latina ha eseguito il fermo di una donna, gravemente indiziata dell’omicidio di una 63enne trovata ieri senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere popolare di Campo Boario. A ritrovare il corpo della donna è stata la sua badante che, dopo aver visto il corpo della 63enne in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine. Ieri, la pm Martina Taglione ha confermato che la 63enne è stata vittima di un omicidio, parlando di “lesioni importanti” riscontrate sul corpo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: latina - 63enne
Drammatico incidente domenica pomeriggio: motociclista 63enne cade dal suo mezzo. Ferito in modo grave è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Goretti di Latina
Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante
Latina, 63enne trovata morta in casa dalla badante: per il pm è omicidio
Tgr Rai. . ? Ritrovata senza vita dalla badante, il corpo riverso a terra nel sangue. A Latina si indaga sulla morte di una 63enne disabile, forse vittima di una rapina. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://www.raine Vai su Facebook
?Ritrovata senza vita dalla badante, il corpo riverso a terra nel sangue. A Latina si indaga sulla morte di una 63enne disabile, forse vittima di una rapina. @TgrRaiLazio ?https://rainews.it/tgr/lazio - X Vai su X
Latina, 63enne trovata morta in casa: fermata una donna; Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante; Latina, 63enne trovata morta in casa dalla badante: per il pm è omicidio.
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa. Pm: “È omicidio” - Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. tg24.sky.it scrive
Latina, scoperta horror: badante trova il cadavere della 63enne che seguiva - Macabra scoperta a Latina, dove la badante ha scoperto il cadavere della 63enne che seguiva. Come scrive notizie.it