Latina 63enne disabile uccisa a coltellate | fermata ex badante

Imolaoggi.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna è stata uccisa con un grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenuta dalla procuratrice. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Drammatico incidente domenica pomeriggio: motociclista 63enne cade dal suo mezzo. Ferito in modo grave è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Goretti di Latina

Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante

Latina, 63enne trovata morta in casa dalla badante: per il pm è omicidio

Giallo della donna disabile uccisa a Latina: l'omicidio a coltellate in casa, mistero sulla dinamica; Uccisa a Latina, fermata una donna; Donna uccisa in casa a Latina, una persona portata in Questura.

latina 63enne disabile uccisaLatina, donna uccisa con machete a Campo Boario: fermata la badante - È stata uccisa con una grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, Antonietta Rocco, la 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, a ... Come scrive lapresse.it

latina 63enne disabile uccisaDonna uccisa in casa a Latina, una persona portata in Questura - A scoprire il corpo, che presentava segni di violenza, è stata la badante. Si legge su rainews.it

