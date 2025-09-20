L’Atalanta domenica a Torino con Lookman | Juric vuole una reazione dopo Parigi Le probabili formazioni
Bergamo, 20 settembre 2025 – Forget Paris. Domani pomeriggio l’Atalanta, di scena alle 15 all’Olimpico di Torino, cerca una pronta reazione dopo la disfatta di mercoledì sera in Champions a Parigi. Contro i granata di Baroni, reduci da un inatteso successo in casa della Roma, il tecnico Ivan Juric, peraltro ex di turno (sulla panchina dei piemontesi dal 2021 al 2024) chiede ai suoi una prova di carattere e orgoglio dopo la notte difficile al Parco dei Principi. “La sconfitta col PSG deve darci forza. Abbiamo fatto bene con il Lecce e da lì dobbiamo ripartire. La squadra è motivatissima. La sconfitta col PSG deve darci forza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L’Atalanta domenica a Torino con Lookman: Juric vuole una reazione dopo Parigi. Le probabili formazioni - Partita speciale per Marten De Roon che arriva a 400 presenze ufficiali in maglia nerazzurra. Secondo msn.com
