Emiliano Ricci, astrofisico e divulgatore scientifico, presenterà oggi pomeriggio al planetario di Stia " Astronomia Pop ", un viaggio tra scienza e immaginario. L’appuntamento è per le ore 18 di oggi. Il suo saggio omonimo, pubblicato dalla Odoya Library, si propone di esplorare i molteplici rapporti fra l’ astronomia e la cultura, sia ‘alta’ che popolare, evidenziando come le scoperte scientifiche abbiano influenzato l’immaginario collettivo. Perché l’umanità, fin dai tempi più remoti - si pensi al mistero millenario dei megaliti di Stonehenge - ha rivolto il proprio sguardo verso il cielo stellato, alla ricerca di informazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Astronomia Pop a Stia Ricci, lezione sulle stelle