L' associazione Horse angel attacca il Comune | Cavalli da corsa e sulky ancora sulle strade l' ordinanza rimane lettera morta

Ilpescara.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ordinanza comunale di Pescara che vieta il transito in strada di cavalli da corsa con bighe senza controllo e identificazione è rimasta lettera morta. A dirlo l'associazione di tutela equina “Horse angel” che racconta di un episodio riferito da una cittadina avvenuto martedì 9 settembre attorno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

