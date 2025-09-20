Lascio la Sicilia per il mondo dello spettacolo il sogno nel cassetto di Alessia Cardile
Il volo per Roma è garantito. La diciassettenne Alessia Cardile, aspirante attrice, è stata l'unica messinese al concorso "Una ragazza per il cinema" al Teatro Antico di Taormina a essere premiata con la prestigiosa borsa di studio di recitazione all'Accademia "La casa dell'attore" del noto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
"Lascio la Sicilia per il mondo dello spettacolo", il sogno nel cassetto di Alessia Cardile
