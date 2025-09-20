Lasciami o ti sparo | Stefano De Martino rapinato con il trucco dello specchietto malviventi gli rubano l’orologio da 40 mila euro

“Lasciami o ti sparo”. Se l’è vista davvero brutta Stefano De Martino giovedì scorso, a Milano, quando è finito nel mirino di una banda di rapinatori che gli ha portato via dal polso un orologio da 40mila euro. L’episodio è accaduto in pieno giorno, esattamente nel pomeriggio, in via Castelbarco in zona Bocconi, dove si trova la prestigiosa università. Il conduttore stava guidando la sua Mercedes quando è stato urtato da uno scooter che gli ha sfiorato lo specchietto anteriore della macchina. Una modalità molto nota, purtroppo: si tratta infatti del classico “trucco dello specchietto” con cui vengono presi alla sprovvista i conducenti delle automobili (quasi sempre di lusso), costringendoli a rallentare, ad accostare o a tirare giù il finestrino per sistemare lo specchietto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

