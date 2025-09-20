Stefano De Martino è stato rapinato giovedì pomeriggio a Milano. Attimi di paura con una terribile frase pronunciata da uno dei rapinatori “Lasciami o ti sparo”. Il conduttore di Affari Tuoi è stato derubato con lo infelicemente noto trucco dello specchietto. Era a bordo della sua Mercedes classe G, quando è stato avvicinato da due uomini in scooter. L’obiettivo, riferisce l’Ansa, era l’orologio Patek Philippe del valore 40.000 euro. Il colpo è avvenuto in via Gian Carlo Castelbarco, zona Bocconi, intorno alle 17 di giovedì 18 settembre. De Martino ha messo il braccio fuori dal finestrino ed è stato scippato da un secondo uomo su un altro scooter. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - “LASCIAMI O TI SPARO”: DE MARTINO DERUBATO A MILANO CON IL TRUCCO DELLO SPECCHIETTO