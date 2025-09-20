Lascia la California | Non mi sentivo sicuro Rich Giglio | A Marghera ho trovato il mio mondo
Nel suo Paese, a San Diego in California, non si sente più al sicuro come cittadino. Scoperta l'Italia - e Venezia in particolare - Stato d'origine di entrambi i suoi nonni - arriva a Marghera e se ne innamora al punto da fare domanda di protezione internazionale per ottenere l'asilo politico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Lascia la California: «Non mi sentivo sicuro». Rich Giglio: «A Marghera ho trovato il mio mondo».