L' arte contemporanea inaugura la nuova stagione nelle strutture siciliane di Russotti Gestioni Hotels

Si inaugura oggi la nuova stagione di mostre aperte al pubblico con due eventi espositivi in contemporanea nelle strutture siciliane di Russotti Gestioni Hotels: l'Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection di Ortigia (Siracusa) e il Delta Hotel Giardini Naxos di Giardini Naxos (Taormina). Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection In occasione della 17ª edizione di Ortigia Film Festival, prende il via alle 19.30 la mostra “OFF in Metamorfosi-Eros e Luce” di Domenico Pellegrino, artista siciliano di fama internazionale conosciuto come “l'artista della luce”. Curata da Roberto Gallo per il progetto speciale “OFF sposa l'arte”, l'esposizione intreccia cinema e arti visive e ha come fulcro l'opera inedita “Eros” (2025): un dipinto che richiama la pittura vascolare ellenistica e raffigura il dio dell'amore in un dinamismo sospeso tra gesto e metamorfosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

