Cambio della guardia alla guida di tre reparti dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Varese e tre nuovi giovani ufficiali. L’altra mattina la presentazione a Varese nella sede dell’Arma, con il saluto del comandante provinciale colonnello Marco Gagliardo e del tenente colonnello Alessandro Giuliani. Al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale è arrivato il Maggiore Marco Di Caprio, 35 anni, campano, con esperienze significative a Partinico, Serra San Bruno e Parma. Alla Compagnia Carabinieri di Saronno ha preso servizio il Maggiore Annalisa Menga, 35enne originaria di Roma, già al comando di Borgosesia dopo esperienze a Pavia e alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Arma si rinnova. Tre giovani ufficiali alla guida dei carabinieri