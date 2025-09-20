Larcianese in emergenza Cercando la prima vittoria
Seconda giornata del campionato di Eccellenza con la Larcianese impegnata domani in trasferta sul campo del Fucecchio, squadra contro la quale curiosamente giocò la sua ultima partita in Eccellenza, sette stagioni fa. In quella gara la squadra viola perse lo spareggio salvezza che le costò la retrocessione in Promozione. Curiosità nella curiosità, sulla panchina del Fucecchio sedeva l’attuale allenatore dei viola, Maurizio Cerasa. Tornado all’attualità la Larcianese affronta la trasferta di Fucecchio (si gioca allo stadio " Filippo Corsini") con alcune assenze. Il giudice sportivo ha inflitto ben sei giornate di squalifica al difensore Samuele Di Giulio, colpevole di avere tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
