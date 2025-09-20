L’arc di kasie in ncis stagione 23 e la possibilità di una romance lgbtq+
anticipazioni sulla stagione 23 di ncis: un nuovo arco narrativo per kasie. La ventitreesima stagione di NCIS si sta preparando a introdurre sviluppi significativi per alcuni personaggi, con particolare attenzione a Kasie Hines. Questa serie, nota per aver esplorato spesso temi romantici, sembra ora pronta a offrire alla sua interprete un ruolo più approfondito anche in ambito sentimentale. La nuova storyline potrebbe rappresentare un punto di svolta importante sia per la protagonista che per la rappresentazione LGBTQ+ all’interno del franchise. lo sviluppo della trama di kasie nella stagione 23. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
