L’Apocalisse a Gaza City Il frate | è rasa al suolo Si aspetta solo di morire

Roma, 20 settembre 2025 – Le informazioni alla Custodia di Terra Santa, a Gerusalemme Est, arrivano con il contagocce dal cratere di macerie in cui è sprofondata Gaza City. Internet va e viene, le linee telefoniche sono frammentarie, ma dalla catastrofe dell’occupazione militare, condotta dell’esercito israeliano, filtra un messaggio nudo e crudo che mette i brividi anche a chilometri di distanza. “Le persone, che già da due anni soffrono, in queste ore stanno aspettando la morte, perché non hanno speranza di vivere”, è padre Ibrahim Faltas, 61 anni, egiziano, ex vicario della Custodia di Terra Santa, a dare voce alla disperazione di chi non è riuscito a scappare da Gaza City. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

