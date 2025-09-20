L’Apocalisse a Gaza City Il frate | è rasa al suolo Si aspetta solo di morire
Roma, 20 settembre 2025 – Le informazioni alla Custodia di Terra Santa, a Gerusalemme Est, arrivano con il contagocce dal cratere di macerie in cui è sprofondata Gaza City. Internet va e viene, le linee telefoniche sono frammentarie, ma dalla catastrofe dell’occupazione militare, condotta dell’esercito israeliano, filtra un messaggio nudo e crudo che mette i brividi anche a chilometri di distanza. “Le persone, che già da due anni soffrono, in queste ore stanno aspettando la morte, perché non hanno speranza di vivere”, è padre Ibrahim Faltas, 61 anni, egiziano, ex vicario della Custodia di Terra Santa, a dare voce alla disperazione di chi non è riuscito a scappare da Gaza City. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: apocalisse - gaza
L’apocalisse di Gaza, Piziali (Cesvi): “Mancano acqua e cibo, l’unica via per la sopravvivenza è il cessate il fuoco”
Francesca Albanese: “A Gaza è apocalisse, contro di me cose mai viste in 80 anni di Onu”
A Gaza è APOCALISSE. l’Italia si oppone alle sanzioni UE. -Non-TG - X Vai su X
A GAZA i Palestinesi stanno vivendo l’Apocalisse. Difronte a questa crudeltà infinita e vergognosa, una delle pagine più nere della storia dell'uomo, è giunto il momento di dire senza nasconderci che questo governo con la sua indifferenza ed il suo immobilis Vai su Facebook
Gaza City, la «capitale» della Striscia si prepara all'assalto: dalla storia millenaria alla distruzione quasi totale - Nelle lingue semitiche, Gaza significa «forte» o «feroce», gli antichi Egizi la chiamavano «Ghazzat», ... Lo riporta corriere.it
Gaza City, l’Idf colpisce un grattacielo: «Era utilizzato da Hamas» - Israele ha colpito un grattacielo nel centro di Gaza City, sostenendo che l’edificio fosse utilizzato da Hamas come base per attività operative. Si legge su msn.com