L’Antimafia indaga sulla curva della Lazio e della Roma | estorsioni minacce e spaccio di droga

Open.online | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sulla Curva Nord della Lazio. Perché gli eredi di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik continuano a fare pressione sui giocatori biancazzurri. Anche solo per avere i biglietti delle partite. Mentre il presidente Claudio Lotito li ha sempre osteggiati, i calciatori sembrano l’anello debole. I reati ipotizzati sono estorsione, spaccio di droga e minacce. E i giocatori (o ex) ascoltati sono Ciro Immobile, Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Ivan Provedel e Adam Marusic. Il confronto. Sotto la lente dei magistrati c’è la partita tra Monza e Lazio di un anno fa, finita 2 a 2. 🔗 Leggi su Open.online

