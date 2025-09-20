L’Antimafia indaga sulla curva della Lazio e della Roma | estorsioni minacce e spaccio di droga
La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sulla Curva Nord della Lazio. Perché gli eredi di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik continuano a fare pressione sui giocatori biancazzurri. Anche solo per avere i biglietti delle partite. Mentre il presidente Claudio Lotito li ha sempre osteggiati, i calciatori sembrano l’anello debole. I reati ipotizzati sono estorsione, spaccio di droga e minacce. E i giocatori (o ex) ascoltati sono Ciro Immobile, Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Ivan Provedel e Adam Marusic. Il confronto. Sotto la lente dei magistrati c’è la partita tra Monza e Lazio di un anno fa, finita 2 a 2. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: antimafia - indaga
Pressioni ultras sulla Lazio, indaga l’Antimafia: quattro giocatori sentiti in Procura https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/ultras_lazio_antimafia_immobile_romagnoli_provedel_pellegrini-424856598/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
https://certastampa.it/cronaca/74688-video-antiterrosmo-antimafia-indagini-speciali-ros-ecco-il-nuovo-comandante-dei-carabinieri-di-teramo-il-colonnello-massimo-corradetti.html Vai su Facebook
Pressioni sulla Lazio: il pm convoca 5 giocatori. Un filone anche sulla Sud romanista - Il “metodo Diabolik” nella Curva Nord della Lazio sopravvive allo stesso Fabrizio Piscitelli, il narco- Lo riporta ilmattino.it
La Curva Nord, i clan e le pressioni sulla Lazio: il pm convoca 5 giocatori. Un filone anche sulla Sud romanista - Il “metodo Diabolik” nella Curva Nord della Lazio sopravvive allo stesso Fabrizio Piscitelli, il narco- Da ilmessaggero.it