L’anno zero dell’OraSì parte da Casoria Ravenna scommette sui giovani talenti

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del debutto in campionato, l’OraSì Ravenna è pronta a vivere la sua prima sfida ufficiale della stagione 2025-26. Domani pomeriggio alle 18, i giallorossi scenderanno in campo a Casoria contro la Psa nel match valido per la giornata inaugurale del campionato di serie B nazionale, aprendo un cammino che, nelle prime 4 giornate, propone 3 trasferte, compresa quella di Faenza. Un avvio denso di emozioni che, oltre a stimolare l’entusiasmo della piazza, offrirà anche un banco di prova utile a misurare il livello di competitività raggiunto dal nuovo organico. La parola d’ordine scelta per questa stagione è ‘anno zero’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217anno zero dell8217oras236 parte da casoria ravenna scommette sui giovani talenti

© Ilrestodelcarlino.it - L’anno zero dell’OraSì parte da Casoria. Ravenna scommette sui giovani talenti

In questa notizia si parla di: anno - zero

Il miglior gioco dell’anno: il spinoff che conquista con 70 ore di avventure

Kappa FuturFestival 2025, un’edizione da record, le date per il prossimo anno

Osimhen alla Juve tra un anno: ci sono già le cifre ufficiali

Cerca Video su questo argomento: L8217anno Zero Dell8217oras236 Parte