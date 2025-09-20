L’anno zero dell’OraSì parte da Casoria Ravenna scommette sui giovani talenti
Alla vigilia del debutto in campionato, l’OraSì Ravenna è pronta a vivere la sua prima sfida ufficiale della stagione 2025-26. Domani pomeriggio alle 18, i giallorossi scenderanno in campo a Casoria contro la Psa nel match valido per la giornata inaugurale del campionato di serie B nazionale, aprendo un cammino che, nelle prime 4 giornate, propone 3 trasferte, compresa quella di Faenza. Un avvio denso di emozioni che, oltre a stimolare l’entusiasmo della piazza, offrirà anche un banco di prova utile a misurare il livello di competitività raggiunto dal nuovo organico. La parola d’ordine scelta per questa stagione è ‘anno zero’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
